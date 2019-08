FC Barcelona po raz ostatni triumfowała w Lidze Mistrzów w 2015 roku. Od tamtej pory, mimo milionów euro inwestycji na transfery, klub ani razu nie awansował nawet do finału. W kolejnych edycjach Katalończycy trzykrotnie z rzędu odpadali w ćwierćfinale (z Atletico, Juventusem i Romą), a w poprzednim sezonie w półfinale wyeliminował ich Liverpool.

"Sukcesu nie da się kupić"

Do sytuacji Barcelony odniósł się pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów, Cristiano Ronaldo. - Oni są najlepszym przykładem na to, że sukcesu nie da się kupić. Mimo że wydali wiele pieniędzy na transfery, to ostatnio nie udało im się wygrać Ligi Mistrzów. To po prostu tak nie działa - powiedział Portugalczyk cytowany przez "Marcę".

- Zwycięstwo w Lidze Mistrzów zależne jest od wielu czynników. Ważne jest losowanie, grupy, różne momenty, kontuzje w zespole oraz szczęście - dodał Ronaldo.

W letnim okienku transferowym FC Barcelona wydała już ponad 200 mln euro. Katalończycy sprowadzili do siebie Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt, Frenkiego de Jonga z Ajaksu i rezerwowego bramkarza - Neto - z Valencii.