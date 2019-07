Real Madryt zagrał z Tottenhamem Hotspur w półfinale Audi Cup rozgrywanego w Monachium. Jedyny gol padł w 22. minucie. Marcelo ratował piłkę przed wyjściem na aut, ale w efekcie wyłożył ją Harry'emu Kane'owi, który pokonał Keylora Navasa. Kostarykański bramkarz zaliczył kilka świetnych interwencji; gdyby nie one, to Real przegrałby to spotkanie jeszcze wyżej.

Tottenham w finale, Real Madryt zagra o 3. miejsce

Tym samym Tottenham awansował do finału towarzyskiego turnieju. Zagra z nim w środę ze zwycięzcą pary Bayern Monachium - Fenerbahce. Real Madryt zagra o trzecie miejsce. Dla "Królewskich" była to kolejna sparingowa porażka; niedawno Real przegrał z Atletico Madryt aż 3:7.