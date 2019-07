Hiszpańskie media donoszą o trzęsieniu ziemi w Valencii. Czwarty zespół poprzedniego sezonu ligi hiszpańskiej ma stracić dyrektora generalnego Mateu Alemany'ego, który odpowiadał m.in. za ostatnie transfery. Dzięki niemu "Nietoperze" pozyskały m.in. Goncalo Guedesa z PSG za jedynie 40 mln euro.

REKLAMA

Alemany ma odejść, bo nie chciał współpracować z agentem Jorge Mendesem. Ten zaś jest przyjacielem Petera Lima, singapurskiego milionera, który od pięciu lat jest właścicielem Valencii. Lim bardzo liczy się ze zdaniem portugalskiego menedżera. Alemany zaś nie chciał sprowadzać do Valencii Nabila Fekira, Rafaela Leao czy Nicolasa Otamendiego - klientów Mendesa. Spór trwa od dawna i ma doprowadzić do zwolnienia dyrektora generalnego. Wraz z Alemanym może odejść trener Marcelino, z którym łączą go znakomite relacje.

Marcelino według "Sportu" miałby zastąpić Jose Mourinho. Portugalczyk pozostaje bez pracy po zwolnieniu z Manchesteru United, a za jego ewentualnymi przenosinami do Walencji przemawiają znakomite relacje z Jorge Mendesem, który jest jego agentem i ma ogromne wpływy w hiszpańskim klubie.

- Tęsknię za piłką nożną, nadal mam w sobie ten ogień. Najtrudniejszą rzeczą było powiedzenie "nie" na kilka ofert, które dostałem. Muszę być cierpliwy i poczekać na odpowiednią ofertę - stwierdził Jose Mourinho dodając, że rozważy oferty jedynie z pięciu czołowych lig (angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska).