Trener Ernesto Valverde chce szybko zakończyć negocjacje w sprawie transferu młodego lewego obrońcy. FC Barcelona przebywa jeszcze na tournee w Japonii, ale z Azji do Europy wróciło już kierownictwo klubu, by wznowić działalność transferową. Valverde chciałby, żeby Firpo szybko dołączył do składu, by poprawić rywalizację w swojej drużynie.

Zmiennik dla Jordiego Alby

22-letni Junior Firpo miałby pełnić rolę zmiennika Jordiego Alby, dlatego Barcelona nie chce wydawać na niego dużych funduszy. Jeszcze niedawno Real Betis oczekiwał około 35 milionów euro, a Barcelona mogła się zgodzić na 20 milionów. Wydaje się jednak, że oba kluby szybko dojdą do porozumienia, bo andaluzyjski klub też jest zainteresowany doprowadzeniem tego transferu do szczęśliwego końca.

Sam Junior Firpo jest podekscytowany możliwością gry w Barcelonie. - Moim zdaniem Jordi jest najlepszym lewym obrońcą na świecie. To wielki piłkarz, który jest w stanie bronić i atakować, sprawiając wielkie zagrożenie. Jeśli będę z nim grał, to z pewnością wiele się nauczę u jego boku - mówił niedawno w rozmowie z Mundo Deportivo.