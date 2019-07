To, co kilka tygodni temu wydawało się mrzonką, teraz staje się coraz bardziej prawdopodobne. Nie dość, że PSG jest gotowe, by sprzedać Neymara do FC Barcelony, to jeszcze zgodziło się na obniżenie ceny za brazylijską gwiazdę. Żądana przez Francuzów kwota wciąż jest jednak zaporowa, nawet jak na możliwości mistrzów Hiszpanii.

DARKO VOJINOVIC/AP