Real Madryt przechodzi obecnie rewolucję. Do "Królewskich" w letnim oknie transferowym dołączyło kilku nowych zawodników, na których łącznie wydano ponad 300 mln euro. Zespół Zinedine'a Zidane'a wzmocnił m.in. Eden Hazard, który ma być następcą Cristiano Ronaldo. Na razie jednak ani Belg, ani żaden z pozostałych piłkarzy, którzy zasilili madrycką drużynę, nie przekonał do siebie kibiców, a ich występy w meczach towarzyskich pozostawiły wiele do życzenia. Szczególnie ten w przegranym aż 3:7 meczu z Atletico. Działania oraz wyniki Realu w ostatnich latach bardzo krytycznie ocenił jego były prezes, Ramon Calderon.

- To, co wydarzyło się w poprzednim sezonie i to, co dzieje się teraz, nie jest przypadkiem. Jeśli socios [członkowie klubu - red.] nie zareagują na czas, to czeka nas powtórka z 2006 roku. Wtedy po raz pierwszy w historii klubu zanotowano passę trzech sezonów z rzędu bez trofeum. Drużyna była zniszczona - powiedział 68-latek w rozmowie z dziennikiem "AS".

Calderon odniósł się także do odejścia Cristiano Ronaldo do Juventusu, który - jego zdaniem - był piłkarzem, dzięki któremu błędy w działaniu klubu nie były widoczne. - Ronaldo to nie tylko bramki i forma prezentowana boisku. To również siła, którą zawodnik przekazuje zespołowi. Dlatego Real cierpi bez niego, prezes [Florentino Perez] popełnił historyczny błąd zgadzając się na jego odejście - ocenił Calderon. - On był tak ważny dla Realu, że potrafił zatuszować błędy strukturalne klubu, w którym dyrektorem piłkarskim jest inżynier budowlany, a trener przychodził z trzecioligowej drużyny, nie mając żadnego pomysłu na grę - dodał.