Gareth Bale miał przejść z Realu Madryt do Jiangsu Suning. W chińskim klubie mógł liczyć na znaczną podwyżkę - miałby zarabiać około miliona funtów tygodniowo w porównaniu do ok. 600 tys., na jakie może liczyć w Madrycie. Transfer wydawał się na ostatniej prostej, lecz w niedzielę dziennikarz BBC David Ornstein podał, że Real zdecydował się go zablokować, nie podając jednocześnie powodów takiej decyzji.

Gareth Bale zostanie w Realu Madryt? Czasu coraz mniej

Podało je za to "The Telegraph". Według brytyjskiego dziennika prezes Florentino Perez blokuje transfer, gdyż uważa, że Bale jest zbyt cennym piłkarzem, by oddać go za darmo. Real Madryt pozyskał go za łączną kwotę w wysokości nieco ponad 100 mln euro, w 2013 roku był najdroższym piłkarzem w historii. Wobec tego będzie oczekiwał od Jiangsu Suning kwoty odstępnego. Nie wiadomo, ile Chińczycy będą w stanie zaoferować, biorąc pod uwagę, że muszą wydać ogromne pieniądze na pensję dla Bale'a. Sytuacja powinna wyjaśnić się do środowego wieczora - właśnie wtedy w Chinach kończy się letnie okno transferowe.