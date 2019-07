Wideo pochodzi z serwisu VOD

FC Barcelona przebywa jeszcze na tournee w Japonii. Ale z Azji do Europy wróciło już kierownictwo klubu, by wznowić działalność transferową. Celem jest zakup Firpo i Neymara oraz sprzedaż Coutinho i Malcoma - informuje Gerard Romero, hiszpański dziennikarz radia RAC1. Firpo to lewy obrońca, mogący występować również na skrzydle. Betis oczekuje za 22-latka 40 mln euro, ale Barcelona oferuje zaledwie połowę tej kwoty.

Wiadomo również, że Barcelona, by kupować, musi sprzedawać. Kataloński klub potrzebuje pieniędzy, by zbilansować budżet po zakupie Frenkiego de Jonga z Ajaxu oraz Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

FC Barcelona zarobiła 80 mln euro. Potrzebuje więcej

Na razie Katalończycy uzyskali 80 mln euro ze sprzedaży Jaspera Cillessena, Andre Gomesa, Denisa Suareza, Marca Cucurelli, Marca Cardony i Sergiego Palencii. Coutinho i Malcom są następni w kolejce. Hiszpańskie media donoszą jednak, że Barcelona tego lata może także rozważyć dobre oferty za Ivana Rakiticia, Samuela Umtitiego oraz Arturo Vidala.