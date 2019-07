Real Madryt od początku International Champions Cup nie radzi sobie najlepiej w defensywie. Po porażce 1:3 z Bayernem Monachium i remisie 2:2 z Arsenalem, przyszedł czas na starcie w derbach Madrytu. "Królewscy" przegrali 3:7. To był mecz pełen emocji i nieoczekiwanych zdarzeń. Arbiter aż dwóch zawodników ukarał czerwonymi kartkami. Przedwcześnie boisko opuścili Dani Carvajal oraz Diego Costa, autor czterech (!) bramek.

- Wygrywanie zawsze jest przyjemne, ale jak pokonujesz rywal, to zwycięstwo ma szczególny smak. Nasz pomysł jest prosty. Pracujemy nad tym, by strzelać jak najwięcej goli i jak najmniej tracić - powiedział po meczu Costa. A jak skomentowali spotkanie hiszpańscy dziennikarze? Głównym tematem prasy jest transfer Garetha Bale`a, ale w internetowym wydaniu gazety [mecz zakończył się po wydrukowaniu papierowej wersji] nie zabrakło też komentarza odnośnie derbów Madrytu.

"Historyczne lanie"

- Historyczne lanie. Zobaczyliśmy wielką drużynę i wrak – czytamy na okładce madryckiego „AS-a”. "Ten Real nie aspiruje do wygrania absolutnie niczego" - pisze "Marca". - To był letni sparing, więc nie można wyciągać ostatecznych wniosków. Ale gra Realu nie wygląda dobrze. Real w USA przegrał dwa mecze i jeden zremisował. Te mecze to alarm dla Realu. Zidane chce uspokoić sytuację, ale kibice mogą już być nerwowi - czytamy w dzienniku "Marca".

- Zawodnicy mnie nie zawodzą. Przygotowujemy się do sezonu i trzeba zachowywać spokój. Musimy być gotowi na 17 sierpnia, gdy startuje sezon La Liga – powiedział po meczu Zidane. - To spotkanie nie pokazuje prawdziwego potencjału naszego i Realu - dodaje Diego Simeone.