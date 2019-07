Walijczyk bez wątpienia zapisał się na kartach historii Realu Madryt, ale pomimo faktu, że jest czterokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów, to nikt w stolicy Hiszpanii tęsknić za nim nie będzie. A na pewno nie Zinedine Zidane. - Klub pracuje nad jego odejściem. Dlatego nie zagrał. Zobaczymy, czy do transferu dojdzie jutro, czy później. Będzie lepiej, jeśli dojdzie do niego jutro - powiedział w niedzielę trener Realu o powód absencji Bale'a w meczu z Bayernem Monachium (1:3).

REKLAMA

Real Madryt chce się pozbyć Garetha Bale'a

Real chce się pozbyć Walijczyka, który zarabia aż 600 tysięcy funtów tygodniowo. Jak informuje "The Telegraph", chiński Jiangsu Suning oferuje mu około miliona funtów tygodniowo! W środę zamyka się okienko transferowe w Chinach. Do tego czasu transfer Bale`a ma zostać oficjalnie zaprezentowany.

Do tej pory Bale rozegrał 231 spotkań w barwach Realu. Zdobył dla Królewskich aż 102 bramki i miał 65 asyst. W lipcu 2013 roku Tottenham sprzedał go za 105 milionów euro, co było ówczesnym rekordem świata.