Real Madryt kontynuuje bilansowanie budżetu transferowego po tym, jak wydał ponad 300 mln euro na letnie transfery, sprowadzając m.in. Edena Hazarda z Chelsea i Lukę Jovicia z Eintrachtu Frankfurt. Kolejnym piłkarzem, który opuści drużynę Zinedine'a Zidane'a będzie Jesus Vallejo. 22-latek trafi do Wolverhampton, ale co ciekawe - w umowie między klubami nie znajdzie się opcja pierwszeństwa wykupu obrońcy po zakończeniu najbliższego sezonu. Budżet Realu zostanie więc tylko odciążony częścią pensji zawodnika, którą przejmie zespół z Premier League. Dziennikarze "Marki" informują dodatkowo, że przed sfinalizowaniem wypożyczenia wychowanek Realu Saragossy podpisze nowy, długoterminowy kontrakt z Realem.

Vallejo to szósty piłkarz, którego Real zdecydował się wypożyczyć. Wcześniej do innych zespołów czasowo odeszli Luca Zidane (Racing Santander), Sergio Regulion (Sevilla), Jorge de Frutos (Real Valladolid), Dani Ceballos (Arsenal) i Martin Odegaard (Real Sociedad). W dodatku na zasadzie transferów definitywnych drużynę Zinedine'a Zidane'a opuścili Theo Hernandez, Raul de Tomas, Marcos Llorente i Mateo Kovacić.

22-letni środkowy obrońca w ubiegłym sezonie wystąpił w siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola. Wypożyczenie do Wolverhampton będzie jego trzecim w karierze. Sezon 2016/17 spędził bowiem w Eintrachcie Frankfurt, w którego barwach rozegrał 27 spotkań. Wcześniej wystąpił także w ponad 50 meczach Realu Saragossa, do którego został wypożyczony od razu po transferze do "Królewskich".