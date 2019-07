Jeszcze w kwietniu ESPN informowało, że FC Barcelona będzie chciała zarobić około 250 mln euro na piłkarzach tego lata. Kataloński klub potrzebuje pieniędzy, by zbilansować budżet po kosztowanych zakupach Frenkiego de Jonga z Ajaksu oraz Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

REKLAMA

FC Barcelona zarobiła 80 mln euro. Chce jeszcze więcej

Na razie Katalończycy uzyskali 80 mln euro ze sprzedaży Jaspera Cillessena, Andre Gomesa, Denisa Suareza, Marca Cucurelli, Marca Cardony i Sergiego Palencii. Wg hiszpańskich źródeł Barcelona jeszcze tego lata będzie chciała pozbyć się Philippe Coutinho, Malcoma oraz Rafinhii. Klub może też rozważyć dobre oferty za Ivana Rakiticia, Samuela Umtitiego oraz Arturo Vidala, jednak na Camp Nou nie spodziewają się, by którykolwiek z nich odszedł w najbliższym czasie.

Coutinho trafił do Barcelony za łączną kwotę około 160 mln euro, a teraz klub może sprzedaż go za kwotę o około 55 mln euro niższą. Malcom na Camp Nou trafił przed rokiem z Bordeaux i Katalończycy teraz chcieliby odzyskać te pieniądze. Rafinha zaś łączony był z przenosinami do Fiorentiny, która nie była jednak w stanie zapłacić za niego 15 mln euro.