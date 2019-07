Arkadiusz Milik ma za sobą udany sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 47 meczach, w których strzelił 20 goli i zaliczył 4 asysty. W samej Serie A zdobył 17 bramek, co pozwoliło mu znaleźć się w czołówce najlepszych strzelców ligi, za plecami Fabio Quagliarelli, Duvana Zapaty, Krzysztofa Piątka i Cristiano Ronaldo.

Arkadiusz Milik zagra w Hiszpanii?

Zdaniem dziennika "Estadio Deportivo", jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Milika jest Real Betis Balompie. Milik miałby dołączyć do drużyny z Sewilli, by stworzyć ofensywny duet z Nabilem Fekirem, który ostatnio sensacyjnie zamienił Olympique Lyon na 10. drużynę ubiegłego sezonu Primera Division.

Zainteresowanie polskim napastnikiem potwierdził wiceprezes klubu, Jose Miguel Lopez Catalan. - Milik jest zawodnikiem, którego w przeszłości obserwowaliśmy. Obecnie poszukujemy środkowego napastnika, ale nie mogę nic więcej ujawnić - powiedział w rozmowie z Gonfia La Rete.

Z kolei dziennikarze "ED" twierdzą nawet, że przedstawiciele Betisu kontaktowali się z 25-latkiem już kilka miesięcy temu, ale zimą nie doszło do poważniejszych negocjacji z Napoli. Teraz może być inaczej, choć ewentualna transakcja zależy od dwóch innych - Mauro Icardiego do drużyny z Neapolu, a także Borjy Fernandeza do Realu. To właśnie 26-latek z Espanyolu ma być bowiem priorytetem na transferowej liście życzeń. Jeśli jego sprowadzenie się nie uda, wówczas klub z Sewilli rozpocznie starania o Milika.