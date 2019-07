- Szczegółowe badania wykazały, Marco Asensio zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i uszkodził łąkotkę w lewej nodze. W najbliższych dniach piłkarz zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu - poinformował Real Madryt w specjalnym komunikacie. To oznacza, że zawodnik wróci do gry za kilka miesięcy. Hiszpańskie media podają, że przerwa może potrwać nawet 9 miesięcy.

Hiszpan doznał fatalnego w skutkach urazu w 64. minucie meczu Realu Madryt z Arsenalem. Podczas walki o piłkę z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem, Asensio poczuł ból w kolanie i padł na murawę. Zawodnik od razu zakrył twarz w dłoniach, a koledzy z drużyny próbowali go pocieszać. Po tym, jak służby medyczne opatrzyły zawodnika, został on przetransportowany na noszach do karetki i udał się na badania do szpitala. Feralną sytuację z udziałem gracza Realu można zobaczyć na poniższym wideo:

Szalony mecz Realu Madryt z Arsenalem

Po 24 minutach spotkania, rozgrywanego na FedExField w pobliżu Waszyngtonu, "Kanonierzy" prowadzili z Realem już 2:0. Bramki dla londyńskiego klubu zdobyli Alexandre Lacazette (z rzutu karnego) i wspomniany Aubameyang. "Los Blancos" wzięli się za odrabianie strat w drugiej połowie. Najpierw trafienie zanotował Gareth Bale, a później do bramki trafił Asensio. Zwycięzce musiała wyłonić seria rzutów karnych, w której Real triumfował 3-2. W hiszpańsko-angielskim starciu zobaczyliśmy też dwie czerwone kartki. W 9. minucie z boiska wyleciał Nacho, a w 40. minucie do szatni musiał się udać Sokratis Papastatopulos.