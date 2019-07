Jeszcze kilka miesięcy temu taki scenariusz wydawał się niemożliwy. Pisało się, że Fekir trafi do jednego z czołowych klubów Europy. Francuski mistrz świata latem zeszłego roku był o krok od transferu do Liverpoolu. Według mediów ustalił warunki pięcioletniego kontraktu i udzielił nawet pierwszego wywiadu klubowej telewizji, ale niedługo później Olympique Lyon oficjalnie ogłosił, że temat transferu upadł. Spekulowano też o potencjalnym transferze do Bayernu Monachium.

Tymczasem 21-krotny reprezentant Francji trafił do Realu Betis, czyli dziesiątego zespołu ligi hiszpańskiej. Real zapłacił za niego zaledwie 19.75 mln euro, czyli trzy razy mniej, niż wycenia go portal transfermarkt.de. Nieoficjalnie mówi się, że to przez kolano zawodnika, które podczas niedawnej operacji miało zostać źle zrekonstruowane, przez co istnieje ryzyko, że uraz może się odnowić.

26-latek to wychowanek AS Saint-Priest, ale dotychczasową profesjonalną karierę spędził w Olympique Lyon. W minionym sezonie rozegrał łącznie 39 meczów, strzelił 12 goli i miał dziewięć asyst. Fekir to ofensywny pomocnik, który charakteryzuje się fantastycznym strzałem z lewej nogi.