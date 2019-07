"On gra zupełnie, jak Messi", "Rzeczywiście, japoński Messi", "To będzie wielkie nazwisko". To tylko część z opinii, jakie pojawiły się na Twitterze po meczu sparingowym meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium. Choć w pierwszym składzie "Królewskich" pojawił się niedawno co sprowadzony Eden Hazard, to sporo pochwał zebrał inny nabytek Realu - Takefusa Kubo. Japończyk, pozyskany za darmo z Tokio FC, rozegrał przeciw Bawarczykom 46 minut (zastąpił Toniego Kroosa), podczas których zdążył zachwycić kibiców zgromadzonych stadionie NRG w Houston. W pewnym momencie spotkania 18-latek założył nawet "siatkę" pomocnikowi Bayernu Alphonso Daviesowi.

Kubo to jeden z największych talentów japońskiego futbolu. Kilka tygodni temu młodego zawodnika mogliśmy oglądać podczas turnieju Copa America w Brazylii. W J1 League ofensywny pomocnik wystąpił w sumie 24 spotkaniach, notując 5 bramek i 4 asysty. Po przenosinach do Hiszpanii, Kubo będzie na razie występował w rezerwowej drużynie Realu - Castilli.

Mimo dobrej postawy Kubo, Real ostatecznie uległ Bayernowi 1:3. W kolejnym meczu International Champions Cup "Los Blancos" zagrają z Milanem (24.07).