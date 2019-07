"El Mundo Deportivo" twierdzi, że Pini Zahavi, który pomaga Brazylijczykowi w negocjacjach, prowadzi już rozmowy z takimi klubami jak: Real Madryt, Juventus, Bayern Monachium i Manchester United. Hiszpańscy dziennikarze zaznaczają, że transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Dlaczego? PSG żąda za piłkarza minimum 200 milionów euro, a Bayern Monachium nie wydaje takich kwot. Na taki wydatek stać za to Manchester, ale przecież United nie zagra w Lidze Mistrzów, przez co Neymar nie jest zainteresowany transferem do drużyny Solskjaera.

Zahavi rozmawiał także z Juventusem, ale w kadrze Starej Damy roi się od napastników i ofensywnych skrzydłowych. Maurizio Sarri ma do dyspozycji: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybalę, Mario Mandżukicia, Moisea Keana, Douglasa Costę, Juana Cuadrado i Gonzalo Higuaina. I nawet jeśli część z nich zostanie sprzedana, to raczej można spodziewać się transferu Mauro Icardiego z Interu, a nie Neymara.

Real Madryt ma plan, jak przekonać PSG

Neymar od dawna jest marzeniem Florentino Pereza, ale prezes Królewskich wydał już latem ponad 300 milionów euro, więc trudno przypuszczać, że zapłacą także za transfer Brazylijczyka. Tym bardziej, że Real wciąż naciska na transfer Paula Pogby. Jednak zarząd madryckiego klubu jest kreatywny i - jak donosi "The Independent" - Real zaproponował PSG wymianę. Do Paryża miałby trafić Gareth Bale ( i prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów euro). Taka transakcja sprawi, że Real pozbyłby się niechcianego i poważnie obciążającego budżet klubowy Bale'a (zarabia aż 600 tys. funtów tygodniowo). Walijczyk to problem Królewskich.

- Klub pracuje nad jego odejściem. Dlatego nie zagrał. Zobaczymy, czy do transferu dojdzie jutro, czy później. Będzie lepiej, jeśli dojdzie do niego jutro - powiedział trener Realu Zinedine Zidane o powód absencji Bale'a w meczu z Bayernem Monachium (1:3).

Gareth Bale. A może Chiny?

Mało który klub na świecie jest w stanie zaoferować Bale'owi takie zarobki, jakie aktualnie pobiera, ale według "Telegrapha" Beijing Guoan jest w stanie nawet ją przebić. To jeden z najbogatszych chińskich klubów, który jakiś czas temu pozyskał Cedrica Bakambu z Villarrealu za ponad 35 mln funtów (zarabia tygodniowo 300 tys. funtów)

Neymar jest zawodnikiem PSG od sierpnia 2017 roku. Mistrzowie Francji zapłacili za niego 222 mln euro. Do tej pory w barwach paryskiej drużyny 27-latek rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zaliczył 29 asyst.