Transfer Kolumbijczyka to spore zaskoczenie, bo ofensywny pomocnik był już bliski transferu do Napoli. Real Madryt i Atletico Madryt porozumiały się w sprawie transferu Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk ma kosztować 40 mln euro (plus 10 mln w bonusach), a jego przenosiny mają zostać ogłoszone już niedługo. James nie miał miejsca w ekipie Zinedine'a Zidane'a i musiał odejść, mimo że jego kontrakt z "Królewskimi" był ważny jeszcze przez dwa lata.

W minionym sezonie James grał na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. We wszystkich rozgrywkach wystąpił łącznie 28 razy, strzelił siedem goli i miał sześć asyst.

James Rodriguez ma zarabiać tyle, co w Bayernie

Rodriguez ma zarabiać w nowym klubie 7,5 mln euro netto, czyli podobnie do Koke i Saula, a mniej od Alvaro Moraty, Diego Costy i Jana Oblaka. Na podobne pieniądze Kolumbijczyk mógł liczyć w Bayernie Monachium, gdzie spędził ostatnie dwa sezony - w Niemczech zarabiał 7,7 mln euro. Tym samym Atletico pozyska drugiego piłkarza Realu w tym oknie transferowym: wcześniej do klubu przyszedł środkowy pomocnik Marcos Llorente.