Tu się akurat zgodzę: te ostatnie akcje (wycofanie ze składu na pół godziny przed meczem i takie teksty; Bale ma w zasadzie wygraną sprawę sądową o mobbing z Zidane'm gdyby tylko zechciał ją założyć) naprawdę pokazują Zizou jako małego człowieczka,tym bardziej że w ryzykowny sposób buduje sobie kolonię francuską (ze szczególnym naciskiem na takich "neoFrancuzów" jak on). Kiedyś trzymałem za niego kciuki i cieszyłem się,że wrócił do Realu i może zmienić skład według swojej wizji; gdy zobaczyłem jak ta wizja wygląda i kogo wymienia na kogo i według jakiego klucza,to doszedłem do wniosku,że tylko wyniki go obronią; jak mu się powinie noga, to pierwszy napiszę tu,żeby go wywalić.