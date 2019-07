Gareth Bale nie będzie piłkarzem Realu Madryt w przyszłym sezonie. Coś, co jeszcze do niedawna pozostawało w sferze plotek i medialnych spekulacji, potwierdziła dosadna wypowiedź Zinedine'a Zidane'a po meczu z Bayernem Monachium (1:3). - Będzie lepiej, jeśli do jego transferu dojdzie już jutro - przyznał Francuz na konferencji prasowej w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu.

TAMAS KOVACS/AP