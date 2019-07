- Najlepszy piłkarz przeciwko któremu grałem? To bez wątpienia Sergio Ramos. Jest wspaniałym środkowym obrońcą, a do tego strzela gole - uzasadnił swój wybór Neymar, który odpowiadał na pytania dziennikarzy i kibiców podczas promocji młodzieżowego turnieju "Neymar Jr's Five".

Brazylijczyk pochwalił także innego zawodnika Realu - Viniciusa Juniora. - Jest bardzo młody, przed nim jeszcze wiele lat gry i sądzę, że stanie się wspaniałym piłkarzem i będzie walczył o "Złotą Piłkę". Mam nadzieję, że zdobędzie wszystko, czego tylko zapragnie. To świetny dzieciak, bardzo miły. Chciałbym, żeby zaszedł bardzo daleko, bo na to zasługuje - powiedział Neymar o 19-latku, który ma za sobą debiutancki sezon w Realu.

Neymar na zakręcie

W minionym sezonie Neymar rozegrał 28 spotkań, strzelił 23 gole i miał 13. Na pierwszy rzut oka jego statystyki są imponujące, ale Brazylijczyk nie może być w pełni zadowolony. Kolejny raz doznał kontuzji w kluczowych momentach sezonu. Opuścił najważniejsze mecze Ligi Mistrzów [PSG odpadło z Manchesterem United w 1/4 finału], a także turniej Copa America, który wygrała Brazylia. Mało tego, Neymar został oskarżony o gwałt, a prezes PSG oświadczył, że może pozbyć się gwiazdora. Problem polega na tym, że jest bardzo drogi (PSG oczekuje minimum 200 milionów euro), przez co trudno będzie mu znaleźć nowego pracodawcę.











