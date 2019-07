Atletico Madryt musi przebudować swoją kadrę, po tym, jak straciło m.in. Antoine'a Griezmanna (FC Barcelona), Lucasa Hernandeza (Bayern Monachium), Rodriego (Manchester City), Diego Godina (Inter), Juanfrana czy Filipe Luisa. Ekipę Diego Simeone wzmocnili już tacy piłkarzy jak Joao Felix (Benfica), Marcos Llorente (Real Madryt), Hector Herrera (FC Porto), Renan Lodi (Athletico Paranaense) oraz Ivan Saponjić (Benfica B).

Atletico Madryt bliskie sprowadzenia trzech piłkarzy

To jednak nie koniec wzmocnień. "Marca" informuje, że do klubu lada moment trafi Mario Hermoso. 24-letni obrońca ma kosztować 40 mln euro, bo tyle wynosi jego klauzula odejścia zapisana w kontrakcie z Espanyolem. Hermoso - trzykrotny reprezentant Hiszpanii - to wychowanek Realu Madryt, ale nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie "Królewskich".

Dodatkowo zastępcą Juanfrana na prawej obronie ma zostać Kieran Trippier z Tottenhamu Hotspur. Anglik był łączony m.in. z Juventusem i Napoli, ale według "Guardiana" 28-latek trafi do Atletico za 22-27 mln euro (plus bonusy). Z Realu Madryt do Atletico ma przejść również James Rodriguez. Kolumbijczyk ma kosztować 50 mln euro plus ewentualne zmienne, a w ekipie Simeone będzie zarabiał ok. 7,5 mln euro.