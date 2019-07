eurotram 16 minut temu 0

Czy ta propozycja jest śmieszna? Nie powiedziałbym. Na pewno Barcelona z każdym podejściem daje mniej (wątpię by chcieli komuś innemu opchnąć Umtitiego za 40 baniek),na pewno Borussia zrobiła majsterszyk handlowy z opchnięciem Barcy Dembele za taką kwotę,ale jednak to że forma Coutnho tak wyrżnęła w dół, to raczej zasługa Valverde; moim zdaniem Brazylijczyk odżyje tam dokąd z Barcy odejdzie,pod warunkiem że nie będzie to PSG czy coś w tym rodzaju. No i czy Neymar jest wart więcej niż Coutinho i Dembele razem wzięci (czy nawet więcej niż Coutinho,Dembele i Umtiti)? Nie sądzę.