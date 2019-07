Sadio Mane jest gwiazdą Liverpoolu. W ekipie Juergena Kloppa rozegrał 123 spotkania, w których strzelił 59 goli i zaliczył 22 asysty, tworząc zabójcze ofensywne trio wraz z Roberto Firmino i Mohamedem Salahem. Według Saee Secka rozważa teraz ofertę złożoną przez Real Madryt. Już wcześniej "France Football" informowało, że Zinedine Zidane jest wielkim fanem talentu Mane i liczy na jego sprowadzenie.

- Wszyscy na świecie wiedzą, że Mane jest jednym z dziesięciu najlepszych piłkarzy na świecie i odniósł wielkie sukcesy z Liverpoolem. Wraz z Salahem i Firmino jest niesamowity. Ale to piłka nożna i po wygraniu LM ma szansę zagrać w Madrycie. Dla mnie to najlepszy klub na świecie, mimo że jestem kibicem Barcelony. Mane powinien poważnie rozważyć tę ofertę. Kariera piłkarza jest bardzo krótka i czasem trudno otrzymać kolejną szansę. Jeśli Zidane go chce, to dlaczego nie miałby zmienić klubu? - powiedział Seck.

Sadio Mane wykona krok do Realu Madryt?

- Mane grał w Southampton. Gdy dostał szansę, przeszedł do Liverpoolu i znakomicie sobie poradził. Myślę, że poradziłby sobie znakomicie z kolejnym wyzwaniem w innym kraju - dodał prezes senegalskiej federacji. W minionym sezonie Mane zdobył 22 bramki w Premier League, będąc najlepszym strzelcem ligi wraz z Salahem i Pierre'm-Emerickiem Aubameyangiem z Arsenalu.