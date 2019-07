Real Madryt w połowie czerwca pozyskał Takefusę Kubo z FC Tokio. 18-letnim Japończykiem interesowały się również Barcelona i PSG, w czerwcu świat obiegła informacja, że kluby nie wiedziały, kiedy kończy się jego kontrakt, przez co "przespały" okazję na podpisanie z nim kontraktu. "AS" twierdzi jednak, że Barcelona wcale nie chciała jego powrotu, mimo próśb ze strony agenta młodego Japończyka.

Urodzony w 2001 roku Kubo był już w szkółce Barcelony w latach 2011-2015, ale wówczas okazało się, że kataloński klub naruszył międzynarodową politykę transferową FIFA dla zawodników poniżej 18 roku. W rezultacie Kubo nie mógł dalej grać w tym klubie i wrócił do juniorskiego zespołu FC Tokio. Odejście młodego piłkarza było dramatem dla wielu osób w La Masii, bo piłkarz był tam uwielbiany.

Pep Segura nie chciał powrotu Kubo do Barcelony

Okazuje się, że Kubo miał szansę powrotu do Barcelony, ale na jego transfer nie chciał się zgodzić Pep Segura, czyli generalny menadżer obszaru sportowego klubu. W jego biurze pojawiły się nawet prośby agenta Kubo o ponowny transfer, ale hiszpański "AS" donosi, że Segura kompletnie je zignorował, bo miał twierdzić, że zawodnik będzie chciał za dużo zarabiać. "AS" dodaje, ze w ostatnim czasie wydano olbrzymie pieniądze za przedłużenie umowy z Ilaixem Moribą i sprowadzano nieznanych Holendrów, a na dodatek Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie 20-letniego Hirokiego Abe.

"AS", który powołuje się na swoje źródła twierdzi, że osoby pracujące w La Masii są bardzo rozczarowane postępowaniem FC Barcelony i żałują, że zawodnik, który ma w sobie DNA Blaugrany trafił do akademii Realu Madryt. Zdaniem tych osób, to kolejny objaw tego, że FC Barcelona odchodzi od swoich tradycyjnych ideałów i nie jest to najlepsza informacja dla tego klubu.

Kubo nadzieją Realu Madryt

Real Madryt wykorzystał fakt, że kontrakt Takefusy Kubo z FC Tokio wygasł 1 czerwca. Utalentowany 18-latek podpisał pięcioletni kontrakt warty 1,2 mln euro rocznie i w przyszłym sezonie będzie grał w Castilli, czyli w drugiej drużynie klubu.

Kubo rozegrał w japońskiej ekstraklasie 24 spotkania, w których strzelił 5 goli i zanotował 4 asysty. 9 czerwca zawodnik zadebiutował w dorosłej reprezentacji Japonii, w meczu przeciwko Salwadorowi. "Takefusa Kubo to jeden z najbardziej obiecujących młodych graczy w światowej piłce nożnej. Pomocnik może się pochwalić doskonałym wyszkoleniem technicznym, wizją gry, dryblingiem i umiejętnościami strzeleckimi" – czytamy na oficjalnej witrynie Realu Madryt.