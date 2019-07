Real Madryt przyleciał do Kanady we wtorek. Zinedine'owi Zidane'owi na zgrupowaniu towarzyszyła żona, ale już w piątek Francuz zdecydował, że wraca do Hiszpanii. Klub zakomunikował jedynie, że trener opuścił obóz z powodów osobistych. - Do czasu jego powrotu treningi będą prowadzone przez asystenta Davida Bettoniego - informuje oficjalna strona Królewskich.

Nie będzie spotkania z prezesem?

Hiszpańskie media także nie informują, jakie są dokładnie przyczyny nagłego powrotu Zidane'a do Hiszpanii. Podają jedynie, że Francuz z powrotem w Montrealu pojawi się przed pierwszym sparingiem Realu, ale raczej nie spotka się w najbliższych dniach z prezesem Realu Florentino Perezem i dyrektorem wykonawczym Jose Angelem Sanchezem, którzy przylecą do Kanady. 21 lipca Królewscy zmierzą się z Bayernem Monachium.