FC Barcelona aktywowała klauzulę odstępnego za Antoine'a Griezmanna, płacąc za niego 120 mln euro. Piłkarz podpisał z nowym klubem 5-letni kontrakt, obowiązujący do końca czerwca 2024 roku. W umowie została zawarta klauzula odstępnego wynosząca 800 mln euro.

REKLAMA

Atletico opublikowało jednak komunikat, w którym twierdzi, że nie zgadza się na ten transfer. Klub z Madrytu potwierdza: Antoine Griezmann podjął za pośrednictwem swojego adwokata działania, które mają jednostronnie rozwiązać umowę, a Barcelona złożyła wkład w wysokości 120 milionów euro.

Atltico Madrid uważa jednak, że zdeponowana kwota jest niewystarczająca, aby spełnić klauzulę odstępnego, ponieważ do porozumienia piłkarza z Barceloną doszło przed 1 lipca 2019, czyli przed dniem w którym klauzula odstępnego została zgodnie z kontraktem piłkarza automatycznie obniżona z 200 do 120 mln euro. Atletico uważa, że do zerwania umowy piłkarza z klubem doszło de facto 14 maja, gdy Griezmann ogłosił że odchodzi z Atletico

"Atletico Madryt wyraża przekonanie, że kontrakt został zerwany jeszcze przed końcem poprzedniego sezonu przez czyny i słowa zawodnika" - czytamy w komunikacie. Griezmann nie pojawił się na treningach Atletico podczas przygotowań do sezonu, mimo że został powołany przez Diego Simeone na zgrupowanie. W maju Francuz przesądził, że nie chce grać dłużej w Atletico, ale nie ujawniał jeszcze, jaki klub opłaci jego klauzulę odstępnego. Było jednak jasne, że chodzi o Barcelonę, której Atletico już nie pierwszy raz zarzuca, że łamała przepisy i za plecami dotychczasowego pracodawcy spotykała się z zawodnikiem, negocjując warunki odejścia. Atletico zapowiedziało, że w tej sytuacji 120 milionów euro to za mało, by zawodnik mógł odejść z Atletico.

Klub zapowiedział działania prawne. Griezmann był piłkarzem Atletico od lipca 2014 roku. W barwach zespołu z Madrytu rozegrał 257 spotkań, w których strzelił 133 gole i zaliczył 50 asyst. Francuz jest szóstym najdroższym zawodnikiem w historii piłki nożnej.