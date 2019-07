Griezmann nie pojawił się na treningu Atletico. Może go za to spotkać kara, bo madrycki klub otworzył postępowanie dyscyplinarne wobec niego. Wicemistrzowie Hiszpanii zawiesili także rozmowy z Barceloną, do której Francuz pragnie odejść.

REKLAMA

"Marca" pisze o "strajku Griezmanna", który miałby wymuszać transfer. Atletico nie zgadza się z takim zachowaniem piłkarza. Oczekuje za niego 120 mln euro.

Hiszpanie wyliczyli także, ile może wynieść grzywna, jaką mistrz świata będzie musiał zapłacić. Atletico może mu wymierzyć karę w wysokości nawet 200 tys. euro. W maju zawodnik zapowiedział, że w letnim oknie transferowym odejdzie z Madrytu.