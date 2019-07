O możliwym transferze Paula Pogby mówi się od kilku tygodni, jednak do tej pory Manchester United stanowczo odmawiał sprzedaży swojej gwiazdy. Ole Gunnar Solskjaer widział w pomocniku lidera drużyny na kolejne sezony, ale z tą myślą prawdopodobnie będzie się musiał pożegnać. Coraz więcej wskazuje na to, że 26-latek niebawem przeniesie się do Realu Madryt.

Real zapłaci Fortunę

Zdaniem "Daily Mail" Real szykuje za Pogbę wielką ofertę, która ma wynieść niemal 170 mln euro. To o 40 więcej, niż za pomocnika oferuje Juventus. Brytyjski dziennik poinformował, że taka oferta przekonała władze Manchesteru United do sprzedaży reprezentanta Francji. Dodatkowo sam zawodnik także miał się już porozumieć z "Królewskimi".

Prawdopodobne odejście Pogby z Manchesteru, ostatnio potwierdził także jego agent, Mino Raiola. - Wszyscy w klubie, od trenera do właścicieli, znają życzenie Paula. Wszyscy znają jego odczucia. Każdy z nich wie, że Pogba chce odejść tego lata. Jesteśmy w trakcie procesu, który ma do tego doprowadzić - przyznał niedawno menedżer. Chęć zmiany otoczenia publicznie wyraził także sam zawodnik. - Po tym sezonie - moim najlepszym sezonie tutaj - i tym wszystkim, co się wydarzyło, sądzę, że dla mnie może to być dobry moment, by poszukać sobie wyzwań gdzie indziej.

Pogba w ubiegłym sezonie rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 goli i zaliczył 11 asyst.