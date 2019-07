Real Madryt chce pozbyć się Garetha Bale'a za wszelką cenę. Piłkarz ten nie mieści się w planach Zinedine'a Zidane'a, który jest zdenerwowany brakiem postępów w sprawie ewentualnego transferu i nie chce, by trenował z pierwszą drużyną. Real grozi Bale'owi, że spędzi cały sezon na trybunach, a szczytem jego marzeń będzie miejsce na ławce rezerwowych.

Real Madryt nie ma miejsca dla Garetha Bale'a

Real Madryt tego lata sprowadził już Edena Hazarda, Lukę Jovicia i Rodrygo, którzy dołączą do Viniciusa, Brahima Diaza, Marco Asensio i Karima Benzemy, co sprawia, że o trzy miejsca w ataku walczy siedmiu piłkarzy. Wobec tego Bale jest zbędny, ale problem w tym, że nie chce odchodzić z Madrytu. Jednak nawet gdyby był skłonny do zmiany klubu, to pojawiłyby się inne problemy: kwota odstępnego (Real mógłby pójść na pewne ustępstwa), ale również bardzo wysokie zarobki Walijczyka.

Gareth Bale wiedzie wspaniałe życie w Hiszpanii, ma tam piękny dom. Myślę, że musiałaby się pojawić jakaś niesamowita oferta, żeby zdecydował się odejść. Wypożyczenie nie wchodzi w rachubę

- powiedział niedawno jego agent, Jonathan Barnett. Bale jest piłkarzem Realu od 2013 roku. W barwach klubu, który sześć lat temu zapłacił za niego 101 mln euro, w ubiegłym sezonie rozegrał 42 spotkania, w których strzelił 14 goli i zaliczył 6 asyst.