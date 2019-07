Atletico Madryt w opublikowanym w piątek komunikacie zobowiązał Antoine'a Griezmanna do stawienia się w niedzielę na pierwszym treningu. Jak twierdzi "Marca", Francuz miał poinformować, że nie zamierza tego zrobić. Teraz "Mundo Deportivo" donosi, że Antoine Griezmann oficjalnie poinformował Atletico Madryt, że zamierza wpłacić klauzulę wykupu.

Zagrywka ze strony Griezmanna

Dzięki takiej zagrywce ze strony Griezmanna oraz jego prawników, zawodnik będzie mógł teraz do końca miesiąca odpoczywać od treningów z Atletico. Pozwala na to prawo La Liga, które mówi, że jeśli piłkarz sam złoży takie oświadczenie, to do końca wspomnianego miesiąca może się uchylać od treningów.

Griezmann nie zamierza jednak czekać do końca miesiąca, a wcześniej ma wpłacić 120 milionów euro. Oczywiście będą to pieniądze pochodzące od FC Barcelony, ale formalnie wpłaci je Francuz.