Po zakończeniu kontraktu z FC Porto Hector Herrera postanowił dołączyć na zasadzie wolnego transferu do Atletico Madryt. "Los Colchoneros" potwierdzili już pozyskanie hiszpańskiego pomocnika, który podpisał z nowym klubem 3-letnią umowę. Diego Simeone był zmuszony do wzmocnienia środkowej linii po tym, jak do Manchesteru City przeniósł się Rodri.

Transferowe szaleństwo w Madrycie. Hector Herrera kolejnym wzmocnieniem Atletico

Meksykanin przeniósł się do FC Porto w 2013 roku z CF Pachuca. 29-latek rozegrał dla "Smoków" 245 spotkań, w których strzelił 36 goli. Od sezonu 2015/2016 był kapitanem drużyny. W reprezentacji Meksyku zawodnik zanotował 70 meczów (5 bramek).

Przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek do Atletico trafił również inny gracz Porto – środkowy obrońca Felipe (kwota transferu zamknęła się w 20 milionach euro). Madrycki klub oficjalnie potwierdził też transfery Joao Feliksa z Benfiki (126 mln euro) i Marcosa Llorente z Realu Madryt (30 mln euro).