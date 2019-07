"Marcelo może być jednym z niespodziewanych transferów z Realu Madryt. Lewy obrońca otrzymał mnóstwo ofert, m.in. z PSG, Arsenalu, Juventusu i Milanu" - informuje portal internetowy katalońskiego dziennika "Sport". Zdaniem dziennikarzy jednej z największych gazet w Hiszpanii, biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie, piłkarz uznał, że jego czas w Madrycie dobiegł końca.

Według informacji "Sportu", Marcelo poprosił władze "Królewskich" o zgodzę na odejście z zespołu. Wynika to jednak nie tylko z dużego zainteresowania innych klubów, ale także z jego sytuacji w drużynie Zinedine'a Zidane'a. W ubiegłym sezonie 31-latek często był krytykowany za swoją postawę. W przyszłym mogłoby być jeszcze gorzej, bo Brazylijczyk prawdopodobnie trafiłby na ławkę rezerwowych. Real sprowadził bowiem Ferlanda Mendy'ego z Olympique Lyon, i to właśnie on ma grać w podstawowym składzie madryckiego zespołu.

Marcelo jest piłkarzem Realu Madryt od stycznia 2007 roku. W jego barwach rozegrał 426 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 30 goli i zaliczył 80 asyst.