"Barcelona chce pozyskać Hirokiego Abe, zgodnie z informacjami japońskich dziennikarzy. Władze Kashimy Antlers, gdzie występuje Abe, otrzymały ofertę od mistrzów Hiszpanii" - czytamy na łamach internetowego portalu katalońskiego dziennika "Sport".

Szefowie Katalończyków są gotowi do zapłacenia kwoty, która zrekompensuje przedwczesne zakończenie umowy zawodnika z japońskim klubem. Jeżeli transfer dojdzie do skutku jeszcze w tym oknie transferowym, piłkarz trafi do drugiej drużyny Barcelony, która występuje w Secunda Division B (trzeci poziom rozgrywek w Hiszpanii).

Odpowiedź na działania Realu Madryt

Abe jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Azji. Do tej pory w barwach Antlers rozegrał 48 spotkań w lidze japońskiej, w których strzelił cztery gole. Jego sprowadzenie przez Barcelonę jest pewnego rodzaju odpowiedzią na działania Realu Madryt na rynku azjatyckim. "Królewscy" niedawno potwierdzili sprowadzenie Takefusy Kubo, 18-latka nazywanego "japońskim Messim". Były piłkarz FC Tokyo w najbliższym sezonie będzie występował w Castilli, drużynie rezerw Realu.