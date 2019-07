Po sprowadzeniu Edena Hazarda, transferowym celem numer jeden Realu Madryt pozostaje Paul Pogba. Na razie Manchester United nie chce jednak rozmawiać na temat sprzedaży francuskiego pomocnika. Agent piłkarza - Mino Raiola - dwukrotnie, bezskutecznie, starał się przekonać działaczy angielskiego klubu do podjęcia rozmów z Hiszpanami. Sam Pogba ma wrócić do Manchesteru w kolejny piątek, kiedy drużyna Ole Gunnara Solskjaera odbędzie pierwszy trening, i wtedy złożyć prośbę o transfer.

Zinedine Zidane nie przestaje naciskać na sprowadzenie rodaka, którego widzi jako idealne wzmocnienie dla swojej drużyny. Pogba wraz z Hazardem mieliby zostać liderami "nowego" Realu, który ma walczyć o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii i Ligi Mistrzów.

Jak poinformowała "Marca" Zidane w transakcję chciałby włączyć Garetha Bale'a. Zdaniem hiszpańskich mediów Walijczyk nie ma przyszłości w Madrycie i Manchester United wydaje się dla niego idealnym miejscem do kontynuowania kariery. Zidane ma nie wiązać ze skrzydłowym żadnych planów i bez żadnych oporów ma poświęcić go w celu przekonania Manchesteru United do podjęcia rozmów ws. Pogby.

Francuz jest zdecydowany na opuszczenie Old Trafford, gdyż w poprzednim sezonie klubowi nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, a w Premier League ma niewielkie szanse na nawiązanie równorzędnej walki z Manchesterem City i Liverpoolem.