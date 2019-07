Kevin-Prince Boateng potwierdził, że jego pobyt w FC Barcelonie dobiegł końca. Zawodnik był wypożyczony z włoskiego Sassuolo, występował w katalońskim klubie od stycznia. Choć występował to chyba za duże słowo, bo w Primera Division rozegrał trzy spotkania, dorzucając do tego kolejne dwa w Pucharze Króla.

- Jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń w moim życiu dobiegło końca. Dziękuję każdej osobie, która mi je umożliwiła. Dziękuję kolegom z zespołu, którzy sprawili, że od razu poczułem się tutaj jak w domu. To wielcy mistrzowie i wielcy ludzie. Dziękuję kierownictwu klubu. Specjalne podziękowania kieruję również w stronę kibiców, których zapamiętam na zawsze. Chciałem dać od siebie więcej, ale wiem, że dałem wszystko, co mogłem - napisał Boateng na Instagramie.

Barcelona miała prawo do definitywnego transferu za osiem milionów euro, ale nie zdecydowała się na skorzystanie z niego. Na razie nie wiadomo co dalej z karierą Boatenga. Z Sassuolo ma ważny kontrakt do 2021 roku. To kolejny piłkarz, który latem pożegnał się z Barceloną. Z klubu odeszli też Jasper Cillessen (Valencia), Andre Gomes (Everton), Paco Alcacer (Borussia Dortmund), Denis Suarez (Celta Vigo).