Przedstawiciele FC Barcelony i Atletico Madryt spotkali się, by wynegocjować kwotę transferu Antoine'a Griezmanna. "Duma Katalonii" jest gotowa zapłacić więcej niż powinna, by móc uiścić płatność w ratach. Za to Atletico od razu przeznaczy te pieniądze na Joao Felixa.

CHRISTOPHE ENA/AP