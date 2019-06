Jednym z najlepszych zawodników niedawnego meczu Euro U-21 między reprezentacjami Polski i Hiszpanii (0:5) był Fabian Ruiz, który w 39. minucie wpisał się na listę strzelców po pięknym uderzeniu z dystansu. 23-latek ma też za sobą świetny debiutancki sezon w Napoli, do którego dołączył z Realu Betis za 30 milionów euro. Ruiz rozegrał 40 spotkań (liga i puchary), strzelając w nich 7 goli i notując 3 asysty.

Strzelił gola drużynie Michniewicza, teraz chce go Real Madryt. Hiszpan alternatywą dla Pogby?

Jak informuje "AS" doskonała forma Hiszpana sprawiła, że zaczął interesować się nim Real Madryt. "Królewscy" od dłuższego czasu próbują sprowadzić na Santiago Bernabeu Paula Pogbę, jednak wydaje się, że negocjacje utknęły w martwym punkcie. Zakupu francuskiego mistrza świata domaga od dłuższego czas domaga się Zinedine Zidane, co nie do końca koresponduje z planami kierownictwa "Los Blancos". Władze Realu, z Florentino Perezem na czele, optują raczej za tym, by linię pomocy wzmocnił Christian Eriksen, a teraz na ich liście życzeń znalazł się Ruiz.

Jeśli Tottenham zgodziłby się sprzedać Eriksena, Real musiałby zapłaciłby za Duńczyka zdecydowanie mniej niż za gwiazdę Manchesteru United. Wtedy też hiszpański klub mógłby zagospodarować dodatkowe środki na transfer Ruiza.

Problem w tym, że Napoli nie chce na razie słyszeć o sprzedaży swojego pomocnika. Co ważne, w obowiązującym do 2023 roku kontrakcie Hiszpana nie zapisano klauzuli odstępnego, a wicemistrzowie Włoch zdają sobie sprawę, że w kolejnych miesiącach wartość zawodnika może się zwiększyć. Zdaniem "ASA" już teraz zainteresowany klub musiałby zapłacić za Ruiza nie mniej niż 70 milionów euro.