Najfajniejsza puenta tych wszystkich bzdur jest ironia losu - do niedawna takie uklady z mediami dwoch najwiekszych lajdakow na rynku transferow jakimi sa Barcelona i Real, doprowadzaly do konfliktow w klubach, z ktorych chcieli kogos pozyskac, prania mozgu u pilkarzy i innych nieczystych zagrywek. Teraz Real moze sie obejsc ze smakiem, bo Salah czy Mane do Realu nie pojda. Real nie ma na to zadnych argumentow, a juz na pewno nie sportowych.