REKLAMA

Choć media we Francji są przekonane, że transfer Pogby na Estadio Santiago Bernabeu to jedynie kwestia czasu, równie optymistycznie do całej sprawy nie podchodzą dziennikarze z Hiszpanii. Po tym, jak telewizja TF1 informowała o zaawansowanych rozmowach pomiędzy Realem a piłkarzem, nastroje ostudził Josep Pederol.

Hiszpan jest jednym z lepiej poinformowanych dziennikarzy w kwestiach dotyczących madryckiego klubu. Jego zdaniem negocjacje działaczy Królewskich z agentem Pogby, Mino Raiolą, są bliskie załamania. - Z powodu żądań Raioli szanse na transfer spadły z 80 do 20 procent - zdradził Pederol w swoim programie Chiringuito.

Pogba miał być obok Edena Hazarda najgłośniejszym letnim transferem Realu. Przenosiny Belga do Madrytu są już praktycznie przesądzone. Hiszpańska prasa spekuluje, że oficjalne potwierdzenie wykupienia atakującego z Chelsea pojawi się jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu.

Real z pewnością nie złożył jeszcze broni w sprawie kupna Francuza, zwłaszcza że na jego sprowadzenie najmocniej naciska Zinedine Zidane. Jeśli madrytczykom uda się ostatecznie dojść do porozumienia z zawodnikiem i jego agentem, cena transferu może zamknąć się w kwocie 150 mln euro - tyle za gracza oczekuje Manchester United, który w 2016 roku zapłacić za niego Juventusowi 105 mln.