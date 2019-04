Po strzeleniu gola na 3:0 w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem United Philippe Coutinho celebrował trafienie, zasłaniając sobie uszy. Kibice Dumy Katalonii odebrali ten gest jako skierowany do nich, co w kolejnym spotkaniu ligowym zaowocowało gwizdami skierowanymi w stronę Brazylijczyka. Piłkarz wytłumaczył teraz, co miał na myśli w meczu z Manchesterem.

Fot. Joan Monfort / AP Photo