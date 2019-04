Philippe Coutinho z Liverpoolu wyciągnąć nie było łatwo, ale ostatecznie Barcelonie udało się to zrobić za 135 mln euro. Brazylijczyk miał zastąpić Neymara, ale tego nie zrobił. Niektórzy upatrywali w nim następcę Andresa Iniesty, ale w tej roli również się nie sprawdził. Od hitowego transferu minął nieco ponad rok, ale Coutinho bliżej jest do odejścia, niż do zostania jednym z liderów mistrzów Hiszpanii.

Philippe Coutinho przejdzie do PSG?

Władze Barcelony wciąż nie są w pełni zadowolone z tego, co 26-latek wnosi do gry drużyny, a on sam narzeka na swoją zmarginalizowaną rolę. To wszystko prowadzi natomiast do coraz większej ilości spekulacji dotyczących jego możliwego odejścia. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" informują, że przedstawiciele piłkarza rozmawiali już z szefami Paris Saint-Germain, którym zależy na sprowadzeniu pomocnika. Na razie jednak nie wiadomo, czy osiągnęli oni jakieś porozumienie.

Piłkarza, który w tym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich 10 goli, przez pewien czas chciał też Manchester United, ale zdaniem hiszpańskich mediów zawodnik taki transfer wykluczył ze względu na sympatię do kibiców Liverpoolu.