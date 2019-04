Im bliżej letniego okienka transferowego, tym głośniej mówi się o transferach, jakie ma przeprowadzić Real Madryt. Na Estadio Santiago Bernabeu mogą trafić m.in.: Eden Hazard i Paul Pogba. Jednocześnie rewolucja Zinedine'a Zidane'a nie będzie polegać jedynie na kupowaniu. Po fatalnym sezonie z szatnią „Królewskich" najpewniej pożegna się kilku zawodników, o czym otwarcie mówi szkoleniowiec hiszpańskiego giganta.

Zinedine Zidane: „Mamy wielu świetnych piłkarzy, na których można zarobić”

Według dziennika „As” z madryckim klubem mogą opuścić m.in.: Gareth Bale, Mariano Diaz, Jesus Vallejo oraz wracający z wypożyczeń James Rodriguez i Mateo Kovacić. Od jakiegoś czasu wśród potencjalnych transferów z klubu wymienia się też takich zawodników jak: Raphael Varane, Toni Kroos, Marcelo i Isco. Real na odejściu swoich gwiazd może łącznie zarobić od 250 do nawet 500 mln euro.

Co ważne, Zinedine Zidane nie ukrywa, że latem klub może pożegnać się z kilkoma piłkarzami: – Każdy piłkarz w kadrze Realu jest ważny, ale potrzebujemy zmian. Wszyscy moi zawodnicy to świetni profesjonaliści więc nic dziwnego, że inne kluby chciałyby ich pozyskać. A to przecież przyniosłoby Realowi pieniądze. W naszej szatni jest wielu piłkarzy, za których można uzyskać naprawdę duże kwoty – powiedział Zidane podczas konferencji prasowej przed meczem z Leganes.

Dziennikarze zapytali Zidane'a czy z klubem mogą pożegnać się wspomniani już Kroos i Isco. Co prawda Francuz nie odpowiedział wprost, jednak w jego słowach trudno doszukać się kategorycznego dementi: – Zobaczymy co się wydarzy w kolejnych miesiącach, ale jako trener chcę przeprowadzić zmiany. Nie mogę dokonać ich teraz, więc dowiecie się o nich po sezonie. Nie zmienia to jednak faktu, że Toni [Kroos – red.] to kapitalny zawodnik, który dokonał tu wielkich rzeczy. Od zawsze go lubiłem. Isco również jest ważnym piłkarzem Realu – podsumował francuski szkoleniowiec.