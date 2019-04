Słaby sezon w wykonaniu madryckiego klubu, który nie zdołał wygrać żadnych kluczowych rozgrywek, poskutkuje latem kadrową rewolucją. - Tak, dojdzie do zmian. W zespole jest wielu piłkarzy, których sprzedaż da spore pieniądze - przyznał bez ogródek na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Leganes szkoleniowiec Królewskich Zinedine Zidane.

Dziennik "As" sporządził listę dziewięciu zawodników, których los na Estadio Santiago Bernabeu albo jest już przesądzony, albo co najmniej niepewny. Odejścia mogą być pewni Gareth Bale, Mariano Diaz, Jesus Vallejo oraz wracający z wypożyczeń James Rodriguez i Mateo Kovacić. Na tylko tych zawodnikach Real zarobić może około 250 milionów euro. Pieniądze te niemal w całości pokryją koszty sprowadzenia Edena Hazarda z Chelsea oraz Paula Pogby z Manchesteru United.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Raphaela Varane'a, Toniego Kroosa, Marcelo i Isco. Francuz rozważa opuszczenie Realu, czując, że w Madrycie osiągnął już wszystko i potrzebuje nowych wyzwań. Marcelo od miesięcy łączony jest z transferem do Juventusu Turyn, choć sam oficjalnie takim doniesieniom zaprzecza. O możliwym odejściu Toniego Kroosa, który w tym sezonie był jednym z częściej krytykowanych zawodników Królewskich, pisał niedawno "As". Choć sam zawodnik szybko informacje o chęci transferu zdementował, po ewentualnym przyjściu Pogby na pozycji pomocnika będzie zbyt tłoczno, by ktoś z trójki Modrić, Casemiro, Kroos nie zdecydował się na poszukiwanie minut w innym klubie. Najbardziej klarowna wydaje się sytuacja Isco, na którego Zinedine Zidane bardzo liczy, więc sprzedaż Andaluzyjczyka wydaje się mało prawdopodobna.

Real na odejściu swoich gwiazd może łącznie zarobić 250-500 mln euro. Pieniądze te z pewnością zostaną przeznaczone na wzmocnienia. Oprócz Hazarda, którego przenosiny do stolicy Hiszpanii są już niemal pewne, oraz planowanym wykupieniu Pogby do Realu trafić mogą także Luka Jović (Eintracht Frankfurt) i Sadio Mane (Liverpool).