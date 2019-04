O zainteresowaniu Joviciem ze strony Realu madrycka prasa pisała już wcześniej, ale po raz pierwszy w całej sprawie pojawiły się konkrety. Do tej pory Królewscy jedynie rozważali kupno napastnika Eintrachtu Frankfurt, teraz decyzja ma być ostateczna. "Marca" jest przekonana, że Jović stał się jednym z priorytetowych celów transferowych Realu na to lato.

21-letni Serb rozgrywa w Niemczech kapitalny sezon. W 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył już 25 bramek i dorzucił do tego 7 asyst. W Bundeslidze trafia do siatki średnio co 105 minut, a więcej goli od niego ma jedynie Robert Lewadowski. Zinedine Zidane chce, by Jović rywalizował o miejsce w składzie z Karimem Benzemą.

Serb jest jedynie wypożyczony do Eintrachtu z Benfiki, ale Niemcy i tak byli zdecydowani latem go wykupić. Koszty te pokryje jednak Real - zarówno 12 milionów euro, jakie Eintracht miał zapłacić Portugalczykom za piłkarza, jak i bonus od kolejnego transferu napastnika. Łącznie Królewscy na całą operację przeznaczą 70 milionów euro.

W kontekście kupna Jovicia przez długi czas mówiło się bardziej o Barcelonie. Sam Eintracht ze względu na doskonałe relacje łączącego go z Realem woli jednak oddać go do stolicy Hiszpanii, zwłaszcza że Niemcy mają na celowniku kilku zawodników ze szkółki madryckiego klubu. W przeszłości na wypożyczenia z Realu do Frankfurtu udali się chociażby Jesus Vallejo czy Omar Mascarell.

500 milionów

Po słabym sezonie, w którym drużyna z Estadio Santiago Bernabeu nie zdobyła żadnego kluczowego trofeum, latem w klubie dojdzie do kadrowej rewolucji. Zespół opuścić może nawet trzynastu graczy (przesądzone ma być odejście m.in. Garetha Bale'a), natomiast na wzmocnienia Real zamierza wydać nawet 500 milionów euro. Niemal pewny przenosin do Madrytu ma być już Eden Hazard z Chelsea, a następni w kolejce są właśnie Jović i Paul Pogba, który zamierza opuścić Manchester United.