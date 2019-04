Chociaż Real Madryt nie ma w tym sezonie szans na żadne trofeum, to zespół Zinedine'a Zidane'a chce osiągać jak najlepsze wyniki, by choć częściowo zrekompensować kibicom nieudane rozgrywki. Drużyna z Santiago Bernabeu wciąż ma szanse na wicemistrzostwo Hiszpanii. Real na razie zajmuje trzecie miejsce w lidze ze stratą dwóch punktów do drugiego Atletico.

W kolejnych meczach "Królewscy" będą jednak musieli sobie radzić bez swojego kapitana. W piątek oficjalna strona internetowa klubu poinformowała, że z powodu kontuzji mięśniowej Sergio Ramos nie zagra przez dwa-trzy tygodnie.

"Po badaniach przeprowadzonych dzisiaj na naszym zawodniku przez sztab medyczny Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśniową pierwszego stopnia w lewej łydce. Uraz pod obserwacją" - czytamy w krótkim raporcie.

W minionej kolejce Real pokonał u siebie Eibar 2:1 i już wtedy musiał sobie radzić bez Ramosa. 33-latka zabraknie też w meczach z Leganes, Athletikiem Bilbao i Getafe. Prognozuje się, że Hiszpan będzie do dyspozycji Zidane'a na 28 kwietnia, kiedy Real Madryt zmierzy się z Rayo Vallecano.