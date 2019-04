Juan Mata na Wyspach gra od 2011 roku. Wtedy to wychowanka Realu Madryt, który na Santiago Bernabeu jednak nigdy nie zadebiutował, z Valencii wykupiła Chelsea. Na Stamford Bridge Hiszpan spędził 2,5 roku i zdobył z klubem m.in. Ligę Mistrzów i Ligę Europy. W styczniu 2014 roku Mata przeniósł się do Manchesteru United, w którym gra do dziś.

Zdaniem dziennikarki hiszpańskiego radia Cadena SER - Sique Rodriguez - obecne rozgrywki będą ostatnimi, w których Mata będzie grał na Old Trafford. Wg jej informacji od przyszłego sezonu Hiszpan grać będzie w ojczyźnie, a konkretniej w FC Barcelonie.

Kataloński klub ma skorzystać z możliwości pozyskania zawodnika za darmo. Latem kończy się kontrakt Maty z Manchesterem United i chociaż zawodnik otrzymał ofertę jego przedłużenia, to na złożenie podpisu jeszcze się nie zdecydował i wiele wskazuje na to, że się nie zdecyduje.

W obecnym sezonie Mata rozegrał 29 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Wraz z Manchesterem United walczy o zajęcia miejsca w czołowej czwórce Premier League oraz znajduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie ich rywalem jest... FC Barcelona. W pierwszym meczu na Old Trafford lepsi okazali się Katalończycy, którzy wygrali 1:0 po samobójczym trafieniu Luke'a Shawa.