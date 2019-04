Pomimo że FC Barcelona od dłuższego czasu rozgląda się za piłkarzem, który wzmocniłby linię ataku (np. Luca Jovic), to nikt w klubie nie myśli o odejściu Suareza. Co prawda Urugwajczyk skończył w tym roku 32 lata, jednak jego liczby mówią same za siebie. Tylko w tym sezonie napastnik „Blaugrany” zdobył 23 bramki we wszystkich rozgrywkach. Od chwili pojawienia się w katalońskiej drużynie (2014 r.), Suarez zgromadził 175 bramek w 240 spotkaniach.

Luis Suarez chce przedłużyć kontrakt z Barceloną. Piłkarz zakomunikował to władzom klubu

Kontrakt urugwajskiego napastnika z „Dumą Katalonii” wygasa z końcem w czerwca 2021 roku. Jak donosi „Mundo Deportivo” po zakończeniu obecnej umowy Suarez chciałby kontynuować swoją karierę w Barcelonie, o czym miał poinformować kierownictwo klubu.

Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że w Barcelonie ceni się nie tylko bramkostrzelność Suareza, ale również jego doskonałą współpracę z Leo Messim. O wpływie Urugwajczyka na ofensywne poczynania Barcelony niech świadczy to, że w tym sezonie zanotował już 11 ostatnich podań (trzeci wynik w drużynie, po Leo Messim i Jordim Albie).