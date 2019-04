Latem w Realu dojdzie do kadrowej rewolucji, na którą Florentino Perez przeznaczy nawet 500 milionów euro. Po fatalnym sezonie, w którym madrytczycy nie sięgnęli po żadne z kluczowych trofeów, powracający na stanowisko szkoleniowca Zinedine Zidane ma przebudować skład tak, by ten znów był konkurencyjny zarówno na krajowym podwórku, jak i w Europie. Jednym z priorytetów na liście życzeń Francuza jest jego rodak - Paul Pogba.

Występujący od 2016 roku w Manchesterze United pomocnik ma być zdecydowany na zmianę klubu, a kierunek, jaki obrał, to Madryt. Taką informację działaczom Realu miał przekazać agent zawodnika Mino Raiola, który odbył w ostatnich tygodniach dwie rozmowy z przedstawicielami hiszpańskiego giganta - informował niedawno dziennik "Marca". Teraz poważne zainteresowanie graczem przez Królewskich potwierdził również "France Football".

'Pogba, droga do Realu' - okładka 'France Football' France Football

Według informacji tygodnika piłkarz jest już myślami w Madrycie, a od kilku tygodni działacze Manchesteru są świadomi, że klubowa gwiazda zamierza odejść. Celem Pogby jest zdobycie Złotej Piłki, a to marzenie, według zarówno samego zawodnika, jak i jego najbliższego otoczenia, możliwe do zrealizowanie jest tylko w stolicy Hiszpanii. Manchester, który nie może być nawet pewny gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, nie prezentuje poziomu, na jakim chce rywalizować Pogba. To jeden z głównych argumentów, jakie padają w obozie gracza. Ponadto pomocnik jest przekonany, że liga hiszpańska o wiele bardziej promuje kreatywność i finezję, jaką ten ma do zaoferowania w swojej grze - czytamy w "France Football".

Real zamierza przekonać Czerwone Diabły do transferu, włączając w całą operację Garetha Bale'a, o czym informował m.in. hiszpański dziennik "ABC", zwykle dobrze poinformowany w kwestiach dotyczących klubu ze stolicy Hiszpanii.

Pogba ma być drugim po Edenie Hazardzie wielkim transferowym hitem, jakiego Real dokona latem. Belg osiągnął już zdaniem wielu światowych mediów porozumienie z Królewskimi. Z jego odejściem pogodzona zdaje się być także Chelsea, co wyczuć można było w wypowiedzi trenera Anglików Maurizio Sarriego po poniedziałkowym meczu z West Hamem.