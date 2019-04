Auriemma przekazał tę informację w rozmowie z Radiem Merte. Przyznał, że początkowo Atletico interesowało się głównie sprowadzeniem z Napoli Lorenzo Insigne. Hiszpanie zmienili jednak zdanie i teraz rozważają transfer Arkadiusza Milika. - Padła sugestia, że Insigne mógłby przyjść do Atletico, ale tylko w przypadku sprzedaży Griezmanna. Francuz ma wpisaną w kontrakt klauzulę 200 mln euro i jest duża szansa, że jednak zostanie na kolejny sezon - powiedział dziennikarz.

Bardziej prawdopodobne jest, że z Madrytu po sezonie odejdzie Diego Costa lub Alvaro Morata. Jeśli tak się stanie, Rojiblancos mieliby sięgnąć po reprezentanta Polski. - Milik znacznie bardziej pasuje jako uzupełnienie Griezmanna niż Insigne. I jeśli faktycznie dojdzie do transferu na linii Napoli - Atletico, raczej będzie to Polak. Usłyszałem, że to ich cel - dodał Auriemma.

Milik w tym sezonie strzelił dla Napoli 19 goli. Do tego dołożył też 4 asysty. Jest najlepszym strzelcem zespołu. Jeśli Carlo Ancelotti wybiera system gry jednym napastnikiem, polski zawodnik zwykle jest w podstawowym składzie, a na ławce ląduje Dries Mertens.